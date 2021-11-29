В Воронеже разыскивают скрывшихся участников ДТП, в котором пострадал 17-летний пешеход

Сотрудники ГИБДД разыскивают двух водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадал 17-летний парень. Авария произошла ночью 28 ноября на Левом берегу Воронежа.

Около 00.10 у дома 53 по улице Саврасова, предположительно, ВАЗ 2114, следовавший со стороны улицы Заслонова в сторону Новосибирской, выехал на встречку, где врезался, предположительно, в «БМВ» черного цвета. Водитель иномарки предпринял попытку уйти от столкновения и выехал на тротуар, где сбил 17-летнего молодого человека. Пострадавшего доставили в больницу. Но не участники аварии.

- Оба автомобиля с места происшествия скрылись, сотрудники полиции устанавливают личности водителей, покинувших место ДТП, и причины аварии, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, сообщить по телефонам 8(473)269-60-72, 112 или 02. Анонимность гарантируют.