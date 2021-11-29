Под Воронежем "Приора" на встречке протаранила "десятку": двое пострадавших

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Шесть человек получили травмы в авариях на территории области за минувшие сутки. Сотрудники ГИБДД зарегистрировали ДТП за 28 ноября.

Около 17.30 в Хохольском районе столкнулись две отечественные легковушки.

На 19-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Хохол-Репьевка» «Лада-217030» выскочила на встречку и врезалась в ВАЗ-21102. В аварии пострадали 55-летний водитель «десятки» и 18-летний пассажир «Приоры». Их доставили в больницу.

Сотрудниками полиции устанавливают причины ДТП.