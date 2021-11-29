В Воронеже начали торговать елками

Фото из паблика Воронеж VRN

Воронежцы сетуют в соцсетях, зачем так рано в городе начали открывать елочные базары. Снимок развала с новогодними деревьями опубликовали в паблике Воронеж VRN. Торговая точка с зелеными красавицами появилась на улице Жукова. Хотя до праздника еще более месяца. Горожане справедливо замечают, что за такое время сосны высохнут и к новогодней ночи и Рождеству уже сбросят хвою.

В мэрии отметили, что конкурс на торговлю елками пройдет 2 декабря. Елочные базары откроются с 19-го числа. По традиции они разместятся в шаговой доступности в каждом районе города, это 126 точек.