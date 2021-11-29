Финал фестиваля «Воронеж многонациональный» пройдет 2 декабря

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Завершается XI фестиваль «Воронеж многонациональный». В нем приняли участие 170 исполнителей 23 национальностей из всех районов области.

Финал форума пройдет в Новой Усмани 2 декабря. В фойе ДК развернется выставка национального творчества, которая представит национальные костюмы, литературу и художественные ремесла. В 15.00 начнется гала-концерт, в котором представители разных национальностей покажут песенные, танцевальные и инструментальные номера.

Посетить праздник можно при предъявлении QR-кода или бумажного сертификата о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест (сделанный не позднее чем за 72 часа). Можно посмотреть концерт по прямой трансляции, которая пройдет на YouTube-канале Воронежского областного центра народного творчества и кино.