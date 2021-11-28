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Происшествия28 ноября 2021 16:17

Вор обокрал сельский дом в Воронежской области и увез «добро» на тележке

Мужчина попал под уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В селе Ендовище Семилукского района мужчина обокрал местный дом. Через некоторое время по заявлению хозяев его разыскала полиция и возбудила уголовное дело по статье «Кража» («б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Как оказалось, мужчина, пока владельцев не было дома, не слабо поживился в сентябре. Он прошелся по дому – взял металлические листы, кастрюли и ведро. Затем наведался в сарай. Оттуда он похитил металлические пруты, тележку, чан и лопатку.

За свое преступление теперь ему предстоит ответить в районном суде.