Вор обокрал сельский дом в Воронежской области и увез «добро» на тележке

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В селе Ендовище Семилукского района мужчина обокрал местный дом. Через некоторое время по заявлению хозяев его разыскала полиция и возбудила уголовное дело по статье «Кража» («б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Как оказалось, мужчина, пока владельцев не было дома, не слабо поживился в сентябре. Он прошелся по дому – взял металлические листы, кастрюли и ведро. Затем наведался в сарай. Оттуда он похитил металлические пруты, тележку, чан и лопатку.

За свое преступление теперь ему предстоит ответить в районном суде.