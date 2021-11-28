Число вылечившихся от ковида воронежцев превысило 124 тысячи

В Воронежской области за минувшие сутки от коронавируса избавились еще 324 человека. Их выписали из стационаров и амбулаторного лечения. Данными поделился региональный оперштаб в воскресенье, 28 ноября.

Общее число выздоровевших с начала пандемии в регионе – 124 099 человек. При этом положительные тесты на опасную болезнь за 24 часа получили 754 человека.

В Воронежской области продолжает действовать масочный режим и введена система QR-кодов в торговые центры, крупные магазины, кафе и развлекательные заведения. Пока о том, чтобы ослаблять эти меры речи не идет – ситуация продолжается оставаться непростой.