Полуразложившийся труп нашли в подвале воронежской многоэтажки

В подвале многоэтажного дома на Набережной авиастроителей в Воронеже в воскресенье, 28 ноября, около 12.00 был найден труп мужчины. Личность его пока не установлена.

Как рассказали в следственном управлении СКР по региону, правоохранители проводят по факту проверку. При осмотре тела видимых причин, что мужчина мог умереть насильственной смертью, нет. Телесных повреждений силовики не нашли.

– Сейчас опрашиваются очевидцы и иные лица, принимаются меры к установлению личности погибшего. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – пояснили в СКР.