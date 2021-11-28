Опрос: большинство воронежцев привились вакциной «Спутник V»

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Среди воронежцев, которые сделали прививку против ковида, большинство ввело вакцину «Спутник V» – это 76%. При этом люди старшего поколения (50-60 лет) делали ее чаще остальных (86%). Это показал опрос института общественного мнения «Квалитас».

Исследователи уточнили, что у граждан не всегда была возможность использовать другой препарат. Новосибирскую «ЭпиВакКорону» сделали лишь 6% опрошенных. Чаще других ее делали пожилые люди (9%). Каждый десятый воронежец привился «КовиВаком». Эту вакцину выбирали мужчины (15%), молодежь (18%) и особенно студенты (25%), а также представители бизнес-сообщества (40%).

Некоторые из опрошенных вообще не помнят, какую прививку они ставили. Остальные вакцинировали «Спутником Lait».

Напомним, Воронежской области, чтобы сняли все ограничения, необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80% среди взрослого населения. По данным на 28 ноября привилось уже 1,15 млн жителей региона. Почти миллион закончили вакцинацию.