В Воронеже мигрант на эвакуаторе украл иномарку и разобрал ее на запчасти

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

О пропаже иномарки Daewoo Nexia в полицию заявил 24-летний воронежец. Машина стояла с сентября на территории гаражно-строительного кооператива на улице Антонова-Овсеенко. Однако, когда владелец пришел ее осмотреть в ноябре, авто не оказалось на месте.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, оперативники вычислили, что его похитили при помощи эвакуатора. При помощи записей с камер видеонаблюдения злоумышленника удалось вычислить. Им оказался 30-летний гражданин сопредельного государства. Его задержали дома у воронежской знакомой.

В полиции подозреваемый признался, что похитил автомобиль. Водителя эвакуатора он убедил, что является владельцем, а документы находятся на перерегистрации. Так транспортное средство отвезли в автосервис на Левом берегу, а там разобрали на запчасти. В ходе обыска у злоумышленника нашли части похищенного. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Полиция возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.