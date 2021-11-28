В Воронежской области почти месяц ищут 33-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров

33-летний мужчина проживал в деревне Князево Рамонского района, но с 1 ноября ушел из дома и не вернулся. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» обратились к жителям региона с просьбой помочь его найти.

Добровольцы уточнили, что ранее Евгений Аксенов не пропадал.

Из примет: его рост 170 см, он худощавого телосложения, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. К сожалению, во что он был одет в день исчезновения, родственники не знают.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.