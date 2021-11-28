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Происшествия28 ноября 2021 9:04

Полиция установила личность погибшего под колесами «Газели» воронежца

Мужчине было 36 лет
Евгения ФРОЛОВА
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Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Правоохранители установили личность воронежца, которого насмерть сбила «Газель» в центре города. Мужчине было 36 лет. Подробностями поделились в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, ДТП произошло в субботу утром, 27 ноября, на улице Кольцовской у дома №23а. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Его сбил 38-летний житель Новоусманского района на «Газели». Мужчина умер до приезда «скорой».

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Еще одна авария также с участием пешеходов произошла в субботу на улице Ленинградской в Воронеже. 75-летний водитель «Лады» сбил переходивших дорогу мужчин 44 и 58 лет. Они получили травмы и были госпитализированы.