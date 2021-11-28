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Общество28 ноября 2021 8:47

За сутки более 14,5 тысяч воронежцев привились от ковида

8485 человек сделали первую прививку
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежской области за минувшие сутки медики сделали около 14,5 тысяч инъекций от коронавируса. 8485 человек сделали первую прививку, 5964 – вторую. Данные передал телеграм-канал регионального правительства в воскресенье, 28 ноября.

Уже вакцинацию прошли более 1,15 млн жителей Воронежской области. Обе дозы получили свыше 1 млн человек.

Ревакцинацию прошли 138 443 человека.

Ранее медики установили суточный рекорд по количеству прививок от ковида в регионе. Тогда за день было сделано более 41 тысячи инъекций вакцины.