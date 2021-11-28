Дождь и сильный ветер обещают воронежцам в начале рабочей недели

Первый день рабочей недели жителей Воронежской области встретит пасмурной и дождливой погодой. При этом по прогнозам синоптиков, на улице потеплеет до +12. Такой прогноз дали в региональном гидрометцентре.

В понедельник, 29 ноября, в районах области если ночью будет до -1, то днем воздух прогреется до +12. При этом дожди будут идти умеренные, но постоянные. Несмотря на относительное тепло, усугубит ситуацию сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Что касается Воронежа, то днем в областном центре ожидается до +10, а ночью от +4 до +6 градусов. Также горожан не минуют дожди и ветер.

Впрочем, впереди декабрь. Ожидается, что он будет холоднее, чем январь и февраль.