Новогоднюю елку устанавливают на главной площади Воронежа

26-метровая ель «Снежная королева» впервые была поставлена в Воронеже в 2016 году Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Главную новогоднюю елку начали устанавливать на площади Ленина в Воронеже. О начале монтажа рассказали очевидцы в соцсетях вечером 27 ноября.

Горожане выложили фото, на которых видно, что место, где появится пушистая красавица, огородили забором. Уже подготовлены и разложены фрагменты ели.

Напомним, ранее на планерке в мэрии вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая пояснила, что городскую елку на площади Ленина установят к 13 декабря. А к 25 декабря планируют завершить монтаж инсталляций по мотивам сказок «Щелкунчик» и «Снежная королева».

26-метровая ель «Снежная королева» впервые была поставлена в Воронеже в 2016 году. В 2017 году она вошла в книгу рекордов России как «Самая высокая стволовая искусственная новогодняя ель».

Также сейчас радуют глаз горожан пушистые красавицы в Северном микрорайоне на улице Шишкова у гипермаркета, а также у Центрального рынка.