Фаната воронежского «Факела» арестовали за запуск дымовой шашки на Мамаевом кургане

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

Воронежского болельщика арестовали на 10 суток в Волгограде. Решение принял Центральный райсуд. Мужчина нарушил статью 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщается в картотеке суда.

Как оказалось, прямо перед матчем «Факел-Ротор» 36-летний болельщик пришел к Мамаеву кургану и поджог там дымовую шашку. Полиции он объяснил, что не знал, что там нельзя зажигать пиротехнические изделия. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.

В начале лета воронежца, отдыхавшего в Новороссийске и осквернившего местный мемориал, приговорили к реальному сроку. Молодой человек поплатился за то, что распивал спиртное на нем практически в голом виде, да еще и, разбивая бутылки, повредил монумент.