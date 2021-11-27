Воронежский «Буран» проиграл девятый матч подряд – на этот раз «Югре» из Ханты-Мансийска

Глеб Новов на льду - только что в его ворота влетела победная шайба "Югры". Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Домашний матч с находящейся в верхней части турнирной таблице ВХЛ «Югрой» из Ханты-Мансийска не предвещал «Бурану» ничего хорошего. Хоккеистам не платят зарплату. Это не прибавляет энтузиазма в и без того не налаженной игре.

Однако против ожиданий игра получилась боевой. На четвертой минуте гости забросили первую шайбу. Она залетела в ворота после серии рикошетов, записали на ее счет Ивана Воробьева. Но «ураганные» не опустили руки. И были за это вознаграждены. На 17 минуте классный дальний бросок получился у Артема Чмыхова, и вратарь «Югры» Владимир Сохатский справиться с ним не смог – 1:1.

Равная игра шла и во втором периоде. Но «Югра» смогла реализовать большинство. На 36 минуте партнеры по команде вывели Владислава Кару уже практически на пустые ворота. Голкипер Глеб Носов был бессилен спасти команду – 1:2. В третьем периоде «Буран» тщетно пытался снова сравнять счет. Даже снять вратаря не получилось, потому что в конце матча «ураганные» заработали сразу два удаления. Это поражение стало уже восьмым подряд.

«Буран» с 18 очками опустился уже на 24 место из 27 возможных. Впереди у «ураганных» 3 декабря гостевой матч с московской «Звездой». Фарм-клуб ЦСКА сейчас занимает 14 место с 31 очком.