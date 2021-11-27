Воронежцы завоевали три медали на первенстве России по кендо

В командном первенстве от золота воронежских юных мастеров кендо отделила самая малость. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены показали высокие результаты на первенстве России по кендо (японскому искусству боя на бамбуковых мечах). Этот старт был этапом отбора в национальную сборную России. Воронежцы выступали в возрастной категории 11-14 лет. Первое место здесь занял Георгий Фардзинов, а на второе поднялся Максим Азаров.

Еще одно серебро наши спортсмены завоевали в командном первенстве. Георгий Фардзинов, Максим Азаров и Софья Мукашева уступили только дружине из Нижнего Новгорода. Причем совсем немного

- Очень обидно, что не хватило всего одного очка для победы в команде. Ребята сначала расстроились, но потом поняли, что второе место это тоже очень почетно. Перерыва между личными соревнованиями и командными не было, они устали и, возможно это повлияло на результат, - рассказала в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд руководитель воронежской федерации кендо Софья Мукашева.