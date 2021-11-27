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Политика27 ноября 2021 15:55

В воронежской военной академии сделали камень-шпион

Он эффективен при разведке во время позиционных боев
Олег КУЗНЕЦОВ
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кадр с видео телеканала "Звезда".

кадр с видео телеканала "Звезда".

Фото: другой источник.

Курсанты воронежской Военно-воздушной академии придумали камень-шпион. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

С виду обыкновенный булыжник оборудован колесиками, до поры до времени скрытыми внутри, и видеокамерой. Управляется он на расстоянии около двух километров. При срабатывании сигнала от датчика камень начинает двигаться и записывать все, что попадает в поле зрения мини-видеокамеры.

Разработка этого гаджета заняла три года. Аналогов такому камню в российской армии нет. На войне необычный шпион очень пригодится при позиционных боях, когда обычным разведчикам трудно из-за активности вражеских снайперов.