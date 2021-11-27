В Воронеже недалеко от управления ГИБДД устроили аварию, парализовавшую движение в обе стороны

Машины после ДТП перекрыли одну из полос. Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В Воронеже к вечеру сервис Яндекс.Пробки показывает всего два балла. То есть, дороги почти свободны. За одним исключением: все два балла, похоже, приходятся на дорогу на улице Брусилова, ведущую к управлению ГИБДД и больнице «Электроника». Там машины плетутся со скоростью не более 10 км/час. Это касается и выезда с Чернавского моста, и прилегающей к Брусилова части Ленинского проспекта.

Как сообщают очевидцы, фура зацепила проезжавшую мимо машину, и спровоцировала «паровозик», в который в итоге стали четыре автомобиля. Они перекрыли одну из полос. Сейчас пробка начала потихоньку рассасываться, а сначала там и вовсе нереально было проехать.

Движение по улице Брусилова по-прежнему затруднено. Фото: Яндекс.Пробки

Судя по кадрам в соцсетях, в аварии, скорее всего, обошлось без пострадавших. Впрочем, эту информацию мы уточняем в ГИБДД.