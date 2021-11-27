В Воронеже мошенники атаковали пенсионерку в надежде поживиться накопленными ею миллионами

Пенсионерка оставила мошенников с носом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

63-летняя жительница Центрального района пережила неприятный день. Ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что служба безопасности засекла попытку незаконного доступа к счету собеседницы. И предложил обезопасить сбережения. Женщина не стала с ним разговаривать. Однако потом она была буквально атакована звонками с разных телефонных номеров. Пенсионерка отвечала и слышала повторение все той же истории, что она уже слышала от первого «сотрудника банка». Женщине это надоело, и она написала заявление в полицию. А ей было что терять, на счете лежали около 3,4 миллионов рублей.

- Всего 26 ноября полицейские зарегистрировали пять сообщений о бесконтактных аферах. Преступникам удалось завладеть в общей сложности более 310 тысячами рублей. Возбуждены уголовные дела по статье УК, карающей за мошенничество, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Стражи порядка в очередной раз призывают не доверять звонкам незнакомцам, пытающихся убедить вас куда-то перевести свои деньги под любыми предлогами. А если стали жертвой мошенников, немедленно звоните в полицию, чтобы увеличить шансы быстро найти преступников.