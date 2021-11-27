В Воронеже вывеску пивного магазина повесили над табличкой в честь адмирала Великой Отечественной войны

Вывеску пивного магазина обещают убрать до конца дня. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» Юрий Каширских разместил фото вывески пивного магазина, находящейся в аккурат над мемориальной табличкой военачальника времен Великой Отечественной войны, командира бригады подводных лодок адмирала Серафима Чурсина. Снимок его автор сопроводил эмоциональным постом. В нем он рассказал, что пытался связаться с бизнесменами, допустившими такое кощунственное соседство, однако дозвониться не сумел. Юрий потребовал вывеску снять, а в качестве компенсации сделать подсветку таблички адмирала.

В пресс-службе мэрии Воронежа так прокомментировали ситуацию:

- Информационная табличка в честь адмирала привязана к улице, названной в его память. Она располагается на нежилом здании, фактически, это небольшой торговый центр, частный объект. То, что табличка не связана с местом проживания нашего героического земляка, не умаляет ее значимости для ветеранов и всех горожан. Это поддерживает и руководство торговой сети, которому передали сигнал о возникшей проблеме. Руководители сети оперативно отреагировали. Вывеска было согласована с собственником здания, но так как ее расположение некорректно и вызывает нарекания у горожан, то она будет демонтирована до конца дня. Для нее подберут другое место.

Кстати, вывеску уже убрали из неподходящего места.