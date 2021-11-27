Появились фото ДТП в Воронеже, в котором 75-летний водитель на «зебре» сбил двух мужчин

Дорога после ДТП. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

В региональном ГУ МВД предоставили фото аварии на улице Ленинградской Левобережного района. Напомним, ДТП случилось в пятницу, 26 ноября, в 18.40 у дома № 68. 75-летний водитель «Лады» сбил переходивших дорогу мужчин 44 и 58 лет. Оба получили травмы, потребовавшие госпитализации. На фото видна «Лада» с разных ракурсов, стоящая за «зеброй». Видимых повреждений на ней не заметно.

"Лада" не выглядит помятой. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

За полтора дня ДТП унесли жизни двух человек. Вечером 26 ноября в поселке Есипово Терновского района пьяный водитель «девятки» улетел в кювет и врезался в дерево и забор. Погибла 25-летняя пассажирка «Лады». Водитель попал в больницу. А ранним утром 27 ноября в Воронеже на улице Кольцовской водитель «ГАЗель-Некст» сбил насмерть мужчину на «зебре».