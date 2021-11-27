Умер тренер, впервые выведший воронежский «Факел» в высшую лигу чемпионата СССР

Герман Зонин жил долго и ярко. Фото: с сайта ФК "Факел"

Ушел из жизни легендарный тренер Герман Зонин. Герман Семенович в 1960 году впервые в истории вывел «Факел» в высшую лигу чемпионата СССР. Второго выхода пришлось ждать почти четверть века.

Герман Зонин тренировал много команд. Но вершиной его карьеры была работа в тогда еще ворошиловградской «Заре». Команда из провинциального города СССР в 1972 году впервые стала чемпионом СССР. Больше никому из тренеров такого добиться не удавалось. В том же году Зонин в течение трех матчей возглавлял сборную СССР, сформированную на основе футболистов «Зари». Был в карьере Германа Семеновича и эпизод, когда он тренировал иностранную команду. Сборную Бирмы.

Герман Зонин последние годы жизни провел в Санкт-Петербурге.

- Выражаем соболезнования родным и близким Германа Семеновича, - говорится на сайте «Факела».