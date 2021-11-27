В Воронежской области от коронавируса умерли еще 62 человека

От ковида в Воронежской области двое суток подряд умирают больше 60 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжает оставаться высокой смертность от коронавируса в Воронежской области. По данным регионального оперштаба на утро субботы, 27 ноября, умерли за сутки еще 62 человека (на начало дня 26 ноября их было 63). В то же время с недавних пор публикуют федеральную статистику, видимо, учитывающую только смерти пациентов, которым коронавирус диагностировали с помощью ПЦР-тестов, а не КТ. Таких лабораторно подтвержденных летальных исходов страшной болезни в нашем регионе на утро 27 ноября прибавилось 29. Всего смертей от коронавируса в Воронежской области уже 8 700.

Напомним, в больницах находится 3 214 наших земляков с ковидом (данные на 26 ноября). В то же время коек для заразившихся COVID-19 в Воронежской области сейчас 4 843.