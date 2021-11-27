В центре Воронежа на сутки перекроют часть проспекта Революции

Пройти возле трех домов на проспекте Революции с утра воскресенья до начала дня понедельника будет невозможно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9.00 воскресенья, 28 ноября, до 9.00 понедельника, 29 ноября, на проспекте Революции у домов №№ 39, 41 и 43 перекроют проход по огороженной части дороги, по которой уже достаточно долго вынуждены идти люди. Также будет невозможно выехать на машинах с прилегающих дворов.

- В это время рабочие будут заниматься бетонированием тротуара, что невозможно делать, если не закрыть проход, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа. - Приносим извинения за доставленные неудобства и просим отнестись с пониманием.

Напомним, ремонт проспект Революции стартовал в мае 2021 года. И по крайней мера с лета жители центра Воронежа и гости города вынуждены мириться с тем, что надо идти по узкой части дороги, а не по тротуару. На проспекте, временно оставшимся без деревьев, сейчас высаживают немецкие клены.