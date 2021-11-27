В Воронежской области за сутки коронавирусом заразились еще 759 человек

Ситуация с количеством новых заражений ковидом пока нестабильна. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области на утро субботы, 27 ноября, санитарные врачи сообщили еще о 759 заразившихся коронавирусом (напомним, на начало дня 26 ноября их было больше – 765). Всего число заболевших COVID-19 за все время эпидемии в нашем регионе перевалило за 175 тысяч – их стало 175 007.

Воронежская область по новым заразившимся ковидом – на пятом месте среди худших регионов России. Впереди только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области.

Напомним, в Воронежской области действует система QR-кодов. Они нужны для проходов практически везде, кроме продуктовых магазинов, аптек и МФЦ. Однако недавно губернатор Александр Гусев поручил делать бесплатные ПЦР-тесты тем, кто до сих пор не вакцинировался. Однако, как их получить, пока неясно.