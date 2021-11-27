В Воронежской области пьяный водитель врезался в дерево и погубил 25-летнюю пассажирку

От передней части "Лады" практически ничего не осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 26 ноября, в 14.55 трагедия случилась на дороге в поселке Есипово Терновского района. Там, на втором километре дороги Эртиль-Терновка-Жердевка-Чубровка 33-летний пьяный местный житель ехал на «девятке». Видимо, он принял на грудь много, так как машину на дороге не удержал, вылетел в кювет и врезался в дерево и в забор. От передней части машины практически ничего не осталось. В аварии погибла пассажирка «девятки», 25-летняя жительница Терновского района. Сам водитель получил травмы и попал в больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Машина врезалась в дерево и в забор недалеко от жилого дома. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

"Лада", похоже, восстановлению не подлежит. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 27 ноября в 6.30 в Воронеже на улице Кольцовской водитель микроавтобуса «ГАЗель-Некст» сбил насмерть мужчину на «зебре», регулируемой светофором. Автоинспекторы выясняют, для кого в это время горел красный свет – для водителей или для пешеходов.