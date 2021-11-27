В Воронежской области снизились темпы вакцинации от коронавируса

Количество привитых от коронавируса растет неравномерно - то резкий рост, то спад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперштабе предоставили свежие данные о количестве получивших вакцину от коронавируса за сутки жителях Воронежской области. На утро субботы, 27 ноября, сообщили об еще 18 740 наших земляках, сделавших прививку. Из них 9 927 получили первую часть вакцины и еще 8 813 – вторую. Напомним, на утро 26 ноября сообщили о 19 509 привитых. А до рекорда в 41 267 человек, установленного 25 ноября, уже совсем далеко.

Всего за время начала вакцинации прививку от коронавируса сделали 1 142 393 жителя Воронежской области, в том числе двукратно – 1 017 586. До желанной цифры в 1,5 миллиона, обозначенной санитарными врачами как позволяющей говорить о начале формирования коллективного иммунитета, а значит, возможности масштабного снятия ограничений, пока тоже далековато.

За сутки ревакцинацию сделали 7 388 наших земляков. Всего их стало 138 443.