В Воронеже 75-летний водитель «Лады» сбил двух пешеходов на «зебре» без светофора

Сбитых на "зебре" мужчин отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 26 ноября, в 18.40 у дома № 68 на улице Ленинградской Левобережного района случилось ДТП. 75-летний водитель «Лады-Ларгус» ехал со стороны улицы Полины Осипенко в направлении Брусилова. Он сбил двух мужчин 44 и 58 лет, переходивших дорогу по «зебре» без светофора. Они получили травмы, их отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему водитель «Лады» вовремя не затормозил или не объехал пешеходов.

- Всего 26 ноября в Воронежской области случилось 127 ДТП, из них 105 – в Воронеже, 20 – на дорогах в районах и 2 – на федеральных трассах. В десяти авариях один человек погиб, 13 получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей.

Напомним, утром 27 ноября в центре Воронежа, на улице Кольцовской, водитель «ГАЗель-Некст» сбил насмерть мужчину на «зебре», регулируемой светофором.