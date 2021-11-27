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Происшествия27 ноября 2021 7:20

В центре Воронежа водитель «ГАЗели» на «зебре» сбил насмерть мужчину

Личность погибшего устанавливают
Юрий КОЗЛОВ
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Дорога после ДТП.

Дорога после ДТП.

Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

С утра субботы, 27 ноября, прохожие и водители, проезжающие по улице Кольцовской в районе кондитерской фабрики, были шокированы – на дороге лежало тело мужчины, прикрытое простыней. Рядом стояла «ГАЗель».

Смертельное ДТП случилось на практически пустой дороге.

Смертельное ДТП случилось на практически пустой дороге.

Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Подробности ДТП, закончившегося трагедией, рассказали в региональном ГУ МВД:

- В 6.30 у дома № 23А на улице Кольцовской на пешеходном переходе со светофором 38-летний водитель «ГАЗели-Некст» сбил насмерть мужчину, личность которого сейчас устанавливают. Также наши сотрудники выясняют обстоятельства ДТП. В частности, устанавливают, для кого в это время горел красный свет – для водителей или для пешеходов.

"ГАЗель", судя по всему, ударила мужчину крылом.

"ГАЗель", судя по всему, ударила мужчину крылом.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.