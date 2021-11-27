Волейболисты воронежского клуба «Кристалл-Черкизово» разгромили «Ростов-Волей»

Пока в туре в Ставрополе воронежские волейболисты только побеждают. Фото: cspsk-vrn.ru

Радует своими результатами воронежский волейбольный клуб «Кристалл-Черкизово». В третьем туре Высшей лиги «Б», проходящем в Ставрополе, наша команда уже обыграла хозяев площадки. А теперь наступила очередь попасть под раздачу клубу «Ростов-Волей», до игры с воронежцами шедшего на четвертом месте.

В первой партии воронежские волейболисты позволили сопернику забить 21 мяч, а во второй - всего 18. Чуть сложнее сложилась третья - в концовке воронежцы никак не могли заработать решающее очко. Ростовчане практически догнали «Кристалл-Черкизово», но наши все же их дожали - 25:23 и 3:0 по партиям.

«Кристалл-Черкизово» после этой победы поднялся на третье место с 16 очками. Впереди только «Дагестан» и «Обнинск» с 18-ю. «Ростов-Волей» опустился сразу на шестое место. Впереди 27 ноября у воронежской команды еще одна встреча с хозяевами тура – клубом «Ставрополь-СГАУ». А 28 ноября наш клуб еще раз померяется силами с ростовчанами.

- Ребята «Кристалла-Черкизово» молодцы! Держали концентрацию игры в течение всего сегодняшнего матча, поэтому и счет 3:0. Пожелаем им и дальнейших слаженных командных действий для достижения победы, — прокомментировал игру в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд президент федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашёв.