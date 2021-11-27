Под Воронежем сгорел дотла автомобиль «БМВ»

Пожар потушили через 17 минут после сообщения о нем, однако к тому времени от машины практически ничего не осталось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Поздним вечером в пятницу, 26 ноября, на улице Дорожной поселка Отрадное Новоусманского района случился пожар. Загорелась машина «BMW X5».

- Об этом ЧП в дежурную часть сообщили в 22.56. На место происшествия выезжали пять специалистов на двух машинах из регулярной пожарной части и добровольной пожарной команды. Огонь полностью потушили в 23.13. Однако к тому времени иномарка уже сгорела. По предварительным данным, пострадавших на пожаре не было. Причины возгорания машины еще предстоит выяснить, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.