Житель Воронежской области отправится в колонию за нарушение установленных судом ограничений

25-летний житель Острогожского района отправится в колонию за уклонение от административного надзора. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, мужчина недавно освободился из мест заключения, и суд установил за ним надзор, который гражданин неоднократно грубо нарушал. Например, он периодически появлялся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, а также привлекался к административной ответственности.

В связи с этим суд назначил нарушителю наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.