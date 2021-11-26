В Воронеже с 27 ноября снова будут ездить троллейбусы № 11

Троллейбусы № 11 долго не ездили из-за ремонта контактных сетей. Фото: Павел КЛОКОВ

С 27 ноября будет возобновлена работа троллейбусного маршрута № 11 «ВАСО – Северо-Восточный район (ост. «Школа»)». Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Маршрут закрыли около двух месяцев назад – с начала октября. В течение такого долгого времени ремонтировали контактные сети, необходимые для движения троллейбусов, на улицах Героев Стратосферы и 20-летия Октября.

Напомним, что не так давно власти приняли решение закрыть троллейбусный маршрут № 17. Его решили заменить большими автобусами.