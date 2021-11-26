В Воронежской области на перекрестке образовался затор из-за заглохшей машины

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В четверг на автодороге «Курск – Саратов» в Аннинском районе Воронежской области прямо не перекрестке заглох автомобиль ГАЗ-3302. 37-летний водитель из другого региона безуспешно пытался устранить поломку, при этом машина создавала помеху другим участникам движения, образовался затор.

Это заметили инспекторы ДПС и подошли к водителю, чтобы выяснить, что произошло. Тот пояснил полицейским, что причина поломки ему неизвестна, а самостоятельно убрать транспортное средство с проезжей части он не может.

Полицейские помогли отбуксировать машину в безопасное место, а затем автовладельцу помогли в автосервисе устранить неисправность.