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Происшествия26 ноября 2021 14:37

Трое воронежцев и жители еще четырех регионов стали жертвами интернет-мошенника

Злоумышленник обманул из на 120 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

В Воронеже перед судом предстанет 34-летний житель Свердловска. Мужчину обвиняют в серии мошенничеств в интернете, жертвами которых стали жители пяти регионов, в том числе и Воронежа.

По версии следствия, в августе 2020 года мужчина разместил в интернете объявление о продаже токарного оборудования, изначально не намереваясь ничего продавать. На предложение откликнулся житель Владимирской области. Он перечислил на банковский счет лжепродавца 40 тысяч рублей в качестве предоплаты, но товара не получил.

Вслед за первым потерпевшим на уловку злоумышленника попались покупатели из Тулы, Краснодара, Красноярска и трое воронежцев. Общая сумма похищенных мошенником денег составила больше 120 тысяч рублей.