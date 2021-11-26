В Воронеже за антисанитарию закрыли сервис доставки суши

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

После проверки сети доставки «Суши даром» на улице Минской в Воронеже Управление Роспотребнадзора составило на руководство общепита административный протокол за грубое нарушение санитарных правил. Так в заведении нашли грязный инвентарь и опасную продукцию, сотрудники не соблюдали правила личной гигиены, а на кухне бегали тараканы.

Материалы проверки Роспотребнадзор направил в Железнодорожный райсуд. Тот вынес решение о приостановке работы общепита на 50 суток.