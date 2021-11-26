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Общество26 ноября 2021 14:03

В Воронеже за антисанитарию закрыли сервис доставки суши

В заведении нашли грязь и тараканов
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

После проверки сети доставки «Суши даром» на улице Минской в Воронеже Управление Роспотребнадзора составило на руководство общепита административный протокол за грубое нарушение санитарных правил. Так в заведении нашли грязный инвентарь и опасную продукцию, сотрудники не соблюдали правила личной гигиены, а на кухне бегали тараканы.

Материалы проверки Роспотребнадзор направил в Железнодорожный райсуд. Тот вынес решение о приостановке работы общепита на 50 суток.