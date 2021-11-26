Прокуратура потребовала освободить занятый горнолыжным комплексом участок леса под Воронежем

Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала освободить незаконно занятый горнолыжным комплексом «Донгор» участок в Семилукском районе. Проверка ведомства выявила, что на двух земельных участках лесного фонда незаконно размещены два дома для обсуживающего персонала, гараж, загон для животных, четыре беседки и баня. На владельца «Донгора» в прокуратуре возбудили административное дело за самовольное занятие лесного участка, потребовав устранить нарушение.

Однако предприниматель постройки не демонтировал. Прокуратура была вынуждена обратиться в Семилукский райсуд с иском о возложении на ИП обязанности освободить лесной участок и привести его в первоначальное состояние.