Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 13:35

Проверка питания в дошкольных заведениях под Воронежем привела к девяти административным делам

Их возбудила прокуратура Нововоронежа
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прокуратура Нововоронежа провела проверку соблюдения требований к качеству и безопасности питания дошкольников в образовательных учреждениях. Прежде всего проверяющих интересовал порядок поставки продуктов питания, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией, ее хранением, а также соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

Проверка выявила многочисленные нарушения, что стало причиной возбуждения девяти административных дел в отношении должностных лиц за нарушение санитарно-эпидемических требований.