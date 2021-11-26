Проверка питания в дошкольных заведениях под Воронежем привела к девяти административным делам

Прокуратура Нововоронежа провела проверку соблюдения требований к качеству и безопасности питания дошкольников в образовательных учреждениях. Прежде всего проверяющих интересовал порядок поставки продуктов питания, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, контроль за поступающей и готовой продукцией, ее хранением, а также соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

Проверка выявила многочисленные нарушения, что стало причиной возбуждения девяти административных дел в отношении должностных лиц за нарушение санитарно-эпидемических требований.