В Воронеже ночным вором, совершавшим налеты на торговые павильоны, оказался 18-летний юноша

Юному вору-рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В ноябре в отделы полиции Воронежа поступили заявления от двух владельцев торговых павильонов в Коминтерновском и Ленинском районах. Бизнесмены сообщили, что ночью кто-то залезал в их киоски и обчищал кассы.

Почерк преступника был один и тот же: он повреждал рольставни и металлопластиковые конструкции, входил в павильоны и воровал деньги. Всего вор унес около 20 тысяч рублей.

По полученной оперативной информации, а также изъятым записям с камер видеонаблюдения полицейские определили преступника. Им оказался 18-летний воронежец, ранее судимый за кражи. Оперативники задержали вора на его квартире и доставили в отдел полиции. Юноша признал свою вину и сказал, что похищенные деньги тратил на личные цели. Полицейские не исключают его причастность и к другим похожим преступлениям.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы). Юного рецидивиста до суда отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.