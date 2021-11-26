В воронежских лесах начали работу предновогодние патрули

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В преддверии новогодних праздников в лесничествах области началась традиционная кампания по охране хвойных насаждений. Для защиты Чтобы защитить молодых сосен от браконьеров лесные инспекторы в составе мобильных групп до конца года будут патрулировать по специально разработанным маршрутам лесные участки. Особое внимание уделят окрестностям Воронежа и других населенных пунктов.

В рейдах вместе с лесниками примут участие полицейские. Они будут проверять у выезжающих из леса автомобилей сопроводительные документы, подтверждающие законность приобретения хвойников.

- У юридических лиц должен быть договор купли-продажи насаждений и товарно-транспортная накладная, а у граждан – договор, кассовый чек или приходной кассовый ордер, - рассказали в управлении лесхоза.

В лесхозе напомнили о наказании за незаконную рубку. Например, за три новогодних дерева можно лишиться свободы на три года. В менее тяжелых случаях – заплатить солидный штраф. Юридическим лицам выписывают штрафы от 200 до 300 тысяч, гражданам - от 3 до 4 тысяч. Причем оплата штрафа не освобождает от возмещения ущерба, который составляет 4006 рублей за дерево. То есть за одно незаконно срубленное дерево придется заплатить около 7 тысяч рублей!