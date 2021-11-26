В Воронеже впервые выступят пианисты из Техаса

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 и 27 ноября в Воронежской филармонии выступят пианисты Максим Кудаев, Светлана Эминова, Джунен Хван. В настоящее время музыканты проходят обучение по программе Artist Diploma в Техасском христианском университете. С Воронежским академическим симфоническим оркестром пианисты выступят впервые. Они исполнят произведения Бетховена, Грига и Сен-Санса.

В первом отделении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №2 Бетховена. Именно с ним 25-летний композитор впервые выступил перед широким кругом слушателей в Вене. Этот фортепианный концерт, сочетающий традиции предшественников и творческую индивидуальность Бетховена, исполнит Светлана Эминова. В первом отделении также выступит Максим Кудаев. В его исполнении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №1 Грига. Это произведение, отличающееся ярким национальным своеобразием музыки и виртуозной партией фортепиано, в свое время высоко оценил Ференц Лист.

Второе отделение будет посвящено музыке Сен-Санса. В сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра Джунен Хван исполнит Концерт для фортепиано с оркестром №2. Поводом для вдохновения этого произведения послужила творческая дружба Камиля Сен-Санса с Антоном Рубинштейном, вместе с которым он не раз выступал как дирижер.

Напоминаем, для посещения концертов зрителям необходимо иметь QR-код о вакцинации от COVID-19 или о недавно перенесенном заболевании, либо сертификат о прививке. Также в филармонии продолжает действовать масочный режим.