Воронежская Лига Чемпионов Бизнеса порадовала крутым завершением осеннего сезона

Финальных игр было поменьше, чем в обычных турах, но все они выдались очень упорными. Фото: предоставлено организаторами турнира.

Завершился финал осеннего сезона корпоративного первенства «Лиги Чемпионов Бизнеса». В очередной раз он порадовал зрелищными матчами и ожесточенными противостояниями. В последнем туре в большинстве поединков команды боролись за кубок.

В дивизионе «Бразилия» технические победы одержали «Молвест», «Газпроектинжиниринг» и «КБХА»

В дивизионе «Испания» футболисты «Электросигнала» победили потерявшего мотивацию чемпиона «БОРАВТО» (2:0), «Deutsche Telekom IT Solutions» сыграли вничью с «ЭкоНивой-Черноземье» (2:2), а «Авангард-Агро» сыграл вничью с «РВК-Воронеж» (2:2).

В дивизионе «Португалия» «Квадра» не смогла обыграть «Комус» (2:3). «СК Выбор» не смог сломить сопротивление «Этажей» (1:2), а в другом матче «Воронеж-оил» оказалась сильнее лидера первенства «ДОМ.РФ» (3:1).

В дивизионе «Франция» бескомпромиссный финал выдался между «КП ВО Единая дирекция» и «ВЭЗ» (4:3), а «Гидравлика СК » одолела «Промсвязьбанк» (4:3).Технические победы одержали «Hoff» и «ЦентрЭлектроМонтаж».