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Происшествия26 ноября 2021 11:33

В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Горел дом в селе Коротояк Острогожского района
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники МЧС справились с пожаром через 14 минут после сообщения о нем, но мужчину спасти не успели.

Сотрудники МЧС справились с пожаром через 14 минут после сообщения о нем, но мужчину спасти не успели.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 25 октября, в 16.09 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Коротояк Острогожского района на улице Карла Маркса. Горел жилой дом 10х10 метров.

На место ЧП выезжали две пожарные машины с семью сотрудниками МЧС. Огонь потушили в 16.23. Пламя успело повредить вещи и мебель в двух комнатах, а в той, что поменьше – еще и потолок. После ликвидации пожара в горевшем доме обнаружили тело 42-летнего мужчины. Причины трагического ЧП еще предстоит установить.