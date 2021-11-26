В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Сотрудники МЧС справились с пожаром через 14 минут после сообщения о нем, но мужчину спасти не успели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 25 октября, в 16.09 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Коротояк Острогожского района на улице Карла Маркса. Горел жилой дом 10х10 метров.

На место ЧП выезжали две пожарные машины с семью сотрудниками МЧС. Огонь потушили в 16.23. Пламя успело повредить вещи и мебель в двух комнатах, а в той, что поменьше – еще и потолок. После ликвидации пожара в горевшем доме обнаружили тело 42-летнего мужчины. Причины трагического ЧП еще предстоит установить.