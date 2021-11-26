Зоологи попросили сердобольных воронежцев не паниковать из-за уток на Лебедином озере

Фото со страницы Елены Шерстяных в соцсети "Вконтакте"

С наступлением холодов и приближением зимы воронежцы все чаще бьют тревогу по поводу замерзающих в водоемах птиц. На этот раз люди переживают за судьбу уток на Лебедином озере на улице Минской. И напрасно, - заверяют зоологи.

- Бдительные граждане третий день не дают уточкам прилечь, - рассказала Елена Шерстяных, руководитель Центра охраны животных «Наша природа». - При каждом приближении утиной тушки к плоскости льда все сразу начинают подозревать массовое примерзание птиц, поднимать панику, не спать и всюду звонить. Оставьте, уточек в покое и не бросайте в них различные предметы для того, чтобы убедиться, что утки в состоянии пугаться и убегать.

По словам Елены, то, что для людей холод, для пернатых – нормальная погода. Главное, чтобы у птиц было достаточно корма. И пока на водоеме остается хоть кусочек свободной ото льда поверхности, птицам голод и смерть не угрожают.

Раньше зоологи рассказывали, как правильно помочь замерзающим на водоеме птицам.