Шесть социальных проектов стали победителями конкурса «Навстречу переменам – 2021»

Фото konkurs-navstrechu.ru

В Москве подвели итоги ежегодного конкурса социальных предпринимателей, чьи проекты способствуют улучшению жизни детей и молодежи. Победителей определили из десяти финалистов во время прямой трансляции. Лучшими признали шесть проектов. Кроме экспертного взрослого жюри свой выбор сделали детское жюри и зрители.

Фонд поддерживает авторов важных для общества инициатив с 2012 года. В этом году на конкурс было подано 226 заявок от социальных предпринимателей со всей России. Победителей выбирали в двух номинациях: «Локальный проект» (инициативы для жителей одного населенного пункта с населением до 300 000 человек) и «Масштабный проект» (инициативы имеют высокий потенциал к масштабированию и используют принципиально новые подходы к решению социальных проблем, в том числе интернет-технологии).

Генеральным партнером фонда является компания Tele2. Кроме того, поддержку оказали группа компаний Viasat, Baring Vostok и проект «Сотрудничество для импакта», который реализуется ассоциацией EVPA при финансовой поддержке Европейского Союза.

По итогам голосования жюри и зрителей победителями стали проекты из Москвы, Ярославля, Ульяновска, Уфы, Вольска (Саратовская область), Мурома (Владимирская область). Эти импакт-стартапы направлены на развитие технического творчества, подготовку к олимпиадам подростков из малых поселений и волонтерское репетиторство для детей из малообеспеченных семей. Победу на конкурсе одержали также проекты дистанционного мониторинга гемангиом у детей и сбора ненужной техники для нуждающихся семей. Члены детского и взрослого жюри высоко оценили проект, направленный на трудоустройство выпускников детских домов и коррекционных учреждений в цех по производству замороженных полуфабрикатов.

Победители конкурса получили от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» гранты в размере до 1,2 млн рублей на развитие бизнеса, а также участие в трехлетней программе фонда «Инкубатор», где участников научат создавать стратегию развития бизнеса, оценивать риски и социальное воздействие своих проектов.

Вот проекты, признанные лучшими в конкурсе «Навстречу переменам» по итогам 2021 года:

Анна Чупракова (Вольск), инклюзивный цех Vareniki – проект по подготовке к трудоустройству выпускников детских домов и интернатов;

Михаил Курганов и Юлия Горчакова (Муром), «Ритм» – клуб технического творчества для профориентации подростков;

Роман Мирошниченко (Ярославль), проект ДарIT – сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям;

Елена Сорокина (Ульяновск), педагоги-волонтеры, которые бесплатно занимаются с детьми из малообеспеченных семей и социальными сиротами;

Тимур Маннанов (Уфа), Ассоциация наставников олимпийского движения – проект по подготовке к олимпиадам детей из отдаленных регионов;

Евгений Игнатьев (Москва), Stop-hemangioma – система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев.

- Подход и идеология фонда «Навстречу переменам» созвучны с одним из ключевых принципов социальной политики Tele2, - отметила Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2. - Вместе мы развиваем потенциал наиболее активной части общества – социальных предпринимателей. Мы верим, что эти сильные проекты смогут стать финансово самостоятельными, эффективными и активно развиваться уже без поддержки со стороны. В Tele2 гордятся тем, что десятки сотрудников компании участвуют не только в отборе заявок, но активно консультируют победителей прошлых лет. Привнося бизнес-подход в организации социальной сферы, мы сможем добиться успехов и тем самым улучшить качество жизни тысяч детей и подростков по всей стране.

Юлия Варченко, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» отметила, что прямая трансляция финала в сети позволила социальным предпринимателям, у которых есть идея для улучшения жизни детей и молодежи, увидеть, как именно организована защита перед экспертным жюри, возможно, чему-то научиться и вдохновиться на дальнейшие действия. Организаторы обратили внимание на то, как за время подготовки к финалу выросли участники.

- Мне интересно было слышать, что многие из них переосмыслили свои проекты. Взглянули на них по-новому, получив конкретную пользу уже на этапе конкурсного отбора. Теперь мы с нетерпением ждем их в нашей программе «Инкубатор», - добавила Юлия Варченко.

Елена Федяшева