Воронежцев с металлоискателями пригласили на поиски обломков военного самолета

Фото поискового объединения "Дон"

Поисковое объединение «Дон» приглашает добровольцев, имеющих металлоискатели, для участия в операции по поиску бортовых номеров, номерных деталей и агрегатов самолета ЯК-1. Напомним, военный самолет в начале октября обнаружили на территории Нагорной дубравы.

Работы пройдут на участке вблизи поселка Рыбачий. Сбор добровольцев в 10 часов в субботу, 27 ноября, на повороте на поселок. При себе надо иметь: рабочие теплые перчатки, теплую обувь и одежду, а также кружку для чая. Из инвентаря обязательно взять: грабли, саперные лопатки, совок садовый и, конечно, металлоискатель.

А 28 ноября состоится завершающий в этом сезоне, «подъем» самолета ПЕ-2. Записаться на участие в поисковой операции можно по телефону 89103460728, а также на сайте don-poisk.com в разделе «обратная форма связи» (расположена в нижней части главной страницы).