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Происшествия26 ноября 2021 10:05

Житель Воронежской области за 5 тыс рублей сдал на металл угнанный ВАЗ-21150

Мужчина украл машину из гаража, благодаря ключу, оставшемуся от старых хозяев
Ярослав ИВАНОВ
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Полицейские Лисок нашли угнанный автомобиль на пункте металлолома. Заявление о пропаже ВАЗ-21150 написал в середине ноября 38-летний житель райцентра. Машину оставил в гараже, а через несколько дней пришел, а ее и след простыл.

Оперативники первым делом проверили местные пункты приема металла, в одном из них и обнаружили похищенную легковушку. Узнали, кто пригнал машину и задержали подозреваемого. 26-летний парень признался, что вскрыть гараж не составило труда: у него был ключ, который достался ему от предыдущего хозяина. За авто похититель получил 5 000 рублей. Теперь ему светит до пяти лет.