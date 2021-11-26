Житель Воронежской области за 5 тыс рублей сдал на металл угнанный ВАЗ-21150

Полицейские Лисок нашли угнанный автомобиль на пункте металлолома. Заявление о пропаже ВАЗ-21150 написал в середине ноября 38-летний житель райцентра. Машину оставил в гараже, а через несколько дней пришел, а ее и след простыл.

Оперативники первым делом проверили местные пункты приема металла, в одном из них и обнаружили похищенную легковушку. Узнали, кто пригнал машину и задержали подозреваемого. 26-летний парень признался, что вскрыть гараж не составило труда: у него был ключ, который достался ему от предыдущего хозяина. За авто похититель получил 5 000 рублей. Теперь ему светит до пяти лет.