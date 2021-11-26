Недовольные QR-кодами воронежцы собрались в приемной губернатора

В приемной губернатора собралось около 15 человек Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Воронежцы снова выразили свое несогласие с действующей в регионе системой QR-кодов. В пятницу, 26 ноября, около 15 человек пришли в приемную губернатора и принесли обращение за подписью четырех тысяч горожан против принятия закона о применении QR-кодов, обсуждение которого идет на уровне федерации и поддерживается регионами. Авторы обращения акцентируют внимание на том, что коды не остановят эпидемию и не предупреждают распространение заболевания.

В пресс-службе правительства области напомнили, что практику применения QR-кодов планирует рассмотреть Госдума в качестве федерального законопроекта:

- Полагаем, в ближайшие недели на федеральном уровне образуется правоприменительная практика, которая будет распространена на всю страну.

А пока система кодов регламентируется нормативно-правовыми документами регионального значения.

В правительстве также напомнили и об инициативе губернатора о бесплатном тестировании граждан для получения QR-кодов. Сейчас в правительстве изучают возможность проведения таких исследований за счет бюджета. Предположительно, получить результат, а вместе с ним и временный QR-код, граждане смогут в течение суток после сдачи теста. Действовать такой код будет 72 часа.

Напомним, на днях Воронежский областной суд принял коллективный иск горожан к главе региона Александру Гусеву в связи с введением QR-кодов.