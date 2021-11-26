65-летие отмечает экс-глава воронежской культуры Иван Чухнов

Иван Чухнов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 ноября 65 лет исполнилось экс-руководителю управления культуры Воронежа Ивану Чухнову. Он проработал в сфере культуры более 37 лет.

После окончания Воронежского института искусств по специальности «Дирижер хора, преподаватель хоровых дисциплин» был хормейстером самодеятельных творческих коллективов. Потом 27 лет «рулил» городской культурой, проводя на работе все время – без выходных и праздников. Приходилось жить на гастролях в вагонах, шить покрывала на памятники и платить за шубы, испорченные на салюте.

Благодаря Ивану Петровичу в столице Черноземья появился памятник освободителю Воронежа генералу Ивану Черняховскому. Чухнов спас монумент, простоявший больше 40 лет в Вильнюсе, от переплавки – буквально похитив его с помощью военных.

При участии Ивана Петровича в Воронеже также появились памятники Ивану Бунину, Андрею Платонову, Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Сергею Есенину, монументы «Воронеж - родина ВДВ», «Воронежцам воинам-интернационалистам».

Чухнов был одним из инициаторов появления звания «Почетный гражданин Воронежа», которое присваивается самым достойным горожанам, а также создания музея-диорамы.

И после ухода с поста Иван Петрович продолжает заниматься культурой – на посту председателя Общественного совета по культуре при главе города.

С днем рождения, Иван Петрович! Всех благ!